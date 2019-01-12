花蓮「日出香榭大道」終有1廠商投標 16日評選

2019-01-12 15:49

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣政府規劃要在市區自由街上打造「日出香榭大道」，去年11月15日獲交通部觀光局第2次細部設計審查會修正後通過，途經2次招標均流標，11日第3度公告招標，終於有一家廠商投標。縣府建設處表示，16日將採最有利標方式辦理評選，若順利最快春節後就能動工。

花蓮縣政府在前縣長傅崐萁任內規劃近7億元經費打造「日出香榭大道」，其中預計使用3.2億元的進口石材遭質疑，中央對於補助經費用在不適當之處提過多次修正意見；前代理縣長蔡碧仲上任後，依中央修正意見修正計畫通過。

日出香榭大道景觀工程，在去年11月15日獲觀光局第2次細部設計審查會修正後通過，去年12月25日辦理招標但流標，1月3日再度開標仍流標，直至11日進行第3次開標，終於有一家廠商投標。

變更修正細部設計後，石材僅會鋪設中央大道，兩側車道則使用AC鋪設路面，有利交通順暢；植栽則改採台灣原生種，符合氣候風土並兼顧縣內族群文化特色，其中苦楝為撒奇萊雅族的象徵植物、大葉欖仁代表噶瑪蘭族精神、刺桐為阿美族、水柳則是紅毛溪常見原生植物，最後還會運用地震受損石材妝點，約可去化2000噸受損物，與地方重要事件及情感連結。

縣府建設處長鄧子榆表示，16日將採最有利標方式辦理評選，若廠商提供的服務建議書及履約能力分數及格，廠商即得標，得標廠商需再提出施工計畫書、交通維持計畫書才會審核同意，若同意將預計最快春節後動工。

東起南濱路至民國路的日出香榭大道，全長約1.3公里，預算為2億5千8百多萬元，工期估計666天，原先計畫採「分期施工」，後來更改為「全面施工」，包括石材舖面、地震受損石材拼貼石椅外側、綠帶廊道規劃、路樹植栽、排水系統及打造三角公園空間意象等工程。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/