解決淡水台2線塞車 侯友宜視察稱要靠這3大建設

2019-01-12 14:18

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市長侯友宜今天赴淡水視察試營運中的淡海輕軌，以及聽取淡北道路興建案推動進度簡報，侯友宜希望，淡海輕軌、淡江大橋及淡北道路，堪稱解決淡水地區塞車的3大重要工程，盼陸續完成後，可解決淡水來往台北地區的交通問題。

新北市捷運工程局淡海工務所主任涂貫迪說，輕軌綠山線從去年12月24日試營運至今，平均每天有2萬多人次試乘，捷運局對於試乘民眾反映的問題，包括輕軌站體為開放式，遇有斜風細雨仍會造成候車乘客不便、開門時間太短、班距太長等，都在研議改善中。

侯友宜也在紅樹林站旁的淡北道路起點，聽取工務局簡報，淡北道路全長約5.45公里，路線從新北市淡水區紅樹林到台北市關渡，路線沿著捷運淡水線外側通行，早期受到環保人士關注對河岸景觀和自然生態的影響，台北市政府則擔心對關渡的交通衝擊，使得工程進度緩慢。

目前淡北道路計畫已於去年12月18日通過環保署舉辦第二階段環評案專案小組第2次初審，近期將提送環評大會審查。

侯友宜說，台2線交通壅塞問題是淡水地區民眾長久以來的噩夢，興建淡水河北側沿河平面道路不但能夠紓解台2線交通問題，對於淡水、關渡地區緊急醫療急難救災運輸問題也非常重要，需要中央和地方共同支持。

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