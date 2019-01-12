「小光點畫廊」網路辦展 讓身障藝術家熱情被看見

2019-01-12 13:54

〔記者林國賢／雲林報導〕已有31位身心障礙藝術家加入創作行列的「小光點畫廊」，今天起至23日於雲林縣府文化處舉辦「突破」聯展，展出身心障礙藝術家們創作，小光點畫廊發起人李佳鎂請愛好藝術朋友前來看見最熱情的創作，支持身障藝術家們持續創作。

小光點畫廊發起人李佳鎂說，小光點畫廊是專為身心障礙者創立的網路畫廊，它不是公益團體，而是用公司的形式為藝術家賣畫，並透過網路辦畫展，讓民眾看見身心障礙朋友的努力與才華。

本身罹患先天重型海洋性貧血，李佳鎂終身需要定期輸血，她說，藝術創作很難，把藝術品賣出去更難，成立畫廊讓藝術家們有平台，畫廊至今已經賣出23幅畫作，讓大家都很高興。

小光點畫廊去年還創立小光點教室，免費為身心障礙小朋友教繪畫課，讓每位身心障礙小朋友都能有個安心畫畫的地方。

罹患威廉斯氏症候群的林冠合是個活潑快樂的小精靈，他創作熱情的海洋世界，傳遞對生活與生命的熱愛；腦性麻痺的陳沛儒則透過「回憶」的作品，回憶與父親出遊迷路卻因此發現美麗美景的故事，表達對過世父親的思念。

李佳鎂說，「小光點畫廊」藝術家們都用心創作，讓畫作裡的靈魂與每個人對話，讓每件藝術品都引起觀賞者產生共鳴，了解創作者的生命故事，歡迎各界上小光點畫廊官網為他們加油打氣。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/