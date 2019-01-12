日本南海電鐵彩繪列車將躍上台鐵 1/14樹林站首航

2019-01-12 13:44

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕日本南海電鐵彩繪列車將躍上台鐵列車。由日本南海電鐵、台鐵和台灣視野文創合作，將大阪城、關空戰士圖騰等元素做為塗裝，推出「藍武士號」、「日台友誼號」兩列彩繪列車，下週一起陸續首航登場。兩列車規劃將在台行駛半年，主要行駛區間為七堵－潮州，部分班次將延駛至台東。

藍武士號、日台友誼號是以日本南海電鐵，行駛關西機場－大阪難波站的特急列車Rapi:t為樣本製作，不過特急列車Rapi:t發音較困難，南海電鐵去年舉辦暱稱命名票選，最後以藍武士號獲選；另一列日台友誼號命名，則主要象徵台日友好關係。

為推出這兩列彩繪列車，日本南海電鐵特地將油漆塗料「南海藍」，空運來台進行塗裝工程，與台鐵莒光號機車頭E212相互融合；列車外觀的色彩與日本南海電鐵一模一樣，讓人搭乘時彷彿置身大阪，更具有台日友好的含義。藍武士號下週一上午將於樹林火車站率先亮相，會出現日本、台灣雙方國旗的日台友誼號，則預計1月17日登場首航。

由日本南海電鐵、台鐵和台灣視野文創合作，將大阪城、關空戰士圖騰等元素做為塗裝，推出「藍武士號」、「日台友誼號」兩列彩繪列車，下週一起陸續首航登場。（圖：台鐵局提供）

日本南海電鐵彩繪列車將躍上台鐵 。（圖：台鐵局提供）

日本南海電鐵彩繪列車將躍上台鐵，1/14於樹林站首航。（圖：台鐵局提供）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/