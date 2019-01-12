春節疏運單日最高14萬人次 桃機：延誤恐逾一小時

2019-01-12 13:24

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕桃園機場將於1月30日啟動春節旅客疏運計畫，桃園機場公司今天表示，今年春節期間每日班機量超過790架次，其中以大年初六862架次最高，單日平均旅運量預估超過14萬人次，機場公司航務處長陳志嘉今日表示，桃機的消化量約可達770班左右，去年平均約延誤1小時，若以民航局核定今年最高量的航班計算，「延誤可能會超過1小時」，呼籲旅客提前到機場完成報到作業。

桃園機場公司表示，經民航局核定，在2019年1月30日至2月17日春節疏運期間加開1050航班，桃園機場目前各單位員工3班制輪班超過3萬2000人，屆時將管制休假，全力投入春節疏運工作。

桃機公司指出，春節疏運期間全日客機架次在1月30日到2月3日、2月5日到13日期間，每日超過790架次，其中以10日（大年初六）862架次最高，單日旅運量預估超過14萬人次。

有媒體報導指出，桃園機場今年春節期間的航班量將比以往增加，可能會因為機場負荷加重，造成停機坪、空橋、行李轉盤等運轉吃緊。另外加上桃機滑行道施工，將嚴重影響準點率，最嚴重不排除超過4小時以上。

機場公司航務處長陳志嘉表示，去年農曆春節期間每天航班量約700班，桃機的消化量約可達770班左右，去年平均約延誤1小時，若以民航局核定今年最高量的航班計算，「延誤可能會超過1小時」，呼籲旅客提前到機場完成報到作業。

機場公司表示，去年平均航班起降已超過700架次，在颱風天疏運期間更有超過800架次的紀錄，早已具備處理大量旅客及航班的能力；另外，在停機位容量部分，機場公司已先與航空公司協調，規劃未使用的貨機停放位置，將有限的停機位做最有效運用，確保春節疏運期間，各停機位及滑行道都能正常使用。

陳志嘉說，桃機公司也請民航局不要再核准當日超過800架次的航班加班機申請，並將協調地勤單位充分備妥接駁車的數量，也希望航空公司備妥充分作業人力，如果有延誤超過30分鐘，務必提供桃機公司相關資訊，以利機坪調度。

桃機公司表示，依據往年經驗，因旅客訂位更動，實際飛航班數多會較預訂飛航班數為低，機場公司也會持續與航管單位、航空公司、地勤業者等單位緊密聯繫，確實掌握旅客流量及班機資訊，避免任何班機延誤情形產生。

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