一只棒球手套串聯愛與希望 單親媽助弱勢童圓棒球夢

2019-01-12 13:15

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府舉辦歲末感恩季「圓心願．愛無限」心願卡活動，引發迴響，其中12歲的弱勢學童小羽（化名），參加棒球隊，心願是想要1只棒球手套，這樣的願望觸動單親媽媽蔡小姐過去「無法支持兒子棒球夢」的心路歷程，一圓小羽心願與自己的遺憾，贈送球棒球手套給小羽，讓原本沒有交集的兩人，透過心願卡暖心交流，讓愛延續。

新竹市「有你真好 Thank you！」感恩季活動，有433名弱勢孩子在心願卡上寫下籃球、腳踏車、及保暖衣物等願望，經民眾認養支持，弱勢孩子的心願都已被認養，並在去年底就收到愛心人士贈送的暖心禮物，而透過暖心交流活動，不僅孩子的願望被實現，也意外讓不少大人一圓年輕或心中的遺憾，讓愛與陽光照進幸福城市的角落，分享愛。

社會處說，其中好幾個暖心的故事讓人動容，像父母離異的弱勢學童小羽平常熱心助人、講義氣，爸爸為藍領階級，媽媽為外籍人士，目前跟爸爸住，父子倆最喜喜歡看職棒，也引發小羽對棒球的熱愛，加入學校棒球隊，也成為球隊的靈魂人物，只是他一直希望有只新的棒球手套，能努力練習，有機會為國爭光。

特別的是，同樣獨自扶養2名孩子的蔡小姐，看到小羽的心願後，想起小兒子跟小羽一樣喜歡打棒球，卻因先前經濟困難，沒有辦法買球棒、手套給兒子，於是蔡小姐藉此次機會，以行動支持小羽的夢想，也彌補當初的遺憾，盼透過小小的支持，讓小羽繼續為自己的夢想努力。小羽收到禮物後，除了感謝，更立下心願，希望往體育班升學，繼續朝棒球夢前進。

社會處長李季縈說，連續4年的圓心願、愛無限認養活動，個個都有暖心故事，當社會處社工把禮物送到孩子手上，見證孩子拆禮物的瞬間期待眼神，都感受到社會愛心暖流的流動，感謝捐贈民眾的用心，用愛串聯城市的溫暖。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/