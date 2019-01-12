森林護衛隊今考試 須限時負重20公斤跑完1000公尺

2019-01-12 13:06

［記者洪美秀／新竹報導］林務局新竹林區管理處招募森林護衛隊，舉行約僱森林護管員招考，包括術科及學科考試，今天先舉行術科考試，及格者還要進行第二階段的筆試和口試，林管處將正取10名護衛隊，原住民有2名保障名額，並保留6名候補者。

新竹林區管理處表示，森林護管員的工作包括巡視山林、森林資源管理、林道災害查報、林地管理、林地步道設施巡護、生態資源調查、植樹造林、森林保護工作等，可謂包山包海，龐雜且多樣。

此次報考符合資格人數有19人，其中女性1名，12人具原住民身分，今天進行術科測驗，考生除要會騎乘150C.C.的循環檔機車評定70分以上及格，還得在9分30秒內通過負重20公斤行進1000公尺的跑走測驗關卡。

此次術科測驗到考人數有16人，騎乘機車全數測驗合格，接下來的負重跑走也都在時間內完成，此項測驗速度最快成績只花4分25秒完成，破歷年紀錄，其中47年次的林姓考生，也輕鬆順利PASS。

林管處表示，通過測驗的考生明天會繼續參加第二階段筆試及口試。筆試內容包括作文、森林及自然保育概論，口試評分項目儀態及表達能力、見解與思考邏輯及專業知識等，成績14日揭曉，正取人員在接受1個月的訓練及格後，就會分派到第一線工作，成為捍衛台灣森林的森林護衛隊一員。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/