誇張！火車誤點他尿急 直接跳下月台「解放」

2019-01-12 12:29

〔記者彭健禮／苗栗報導〕有網友昨晚在臉書社團「我是三義人」po文附照指，他於昨晚7點多，親眼目睹一名年輕男性旅客，跳下三義火車站南下第二月台，走到對面「小便」，讓他直呼「誇張」，表示當時火車誤點15分鐘，到廁所如廁時間措措有餘，斥責「你自己不珍惜生命就算了，拜託別殘害下一位火車駕駛員啊！」

鐵路警察局苗栗派出所表示，將依網友在臉書po文的相關線索，調閱周邊監視器，追查該名年輕男性到案說明；若網友臉書po文屬實，該名年輕男性旅客則違反了鐵路法第57條，違規跨越鐵路電化區間，可罰1萬到5萬元。

網友於昨天晚間9點多，在「我是三義人」po文附照指，「這真的有點誇張.....晚間7點多的火車，三義站南下第二月台！就這樣看著他跳下月台走到對面，小便！」

該名網友強調「親眼看到，小便！小便！小便！廁所不是就在外面嗎？ 重點火車誤點15分鐘啊！你自己不珍惜生命就算了，拜託別殘害下一位火車駕駛員啊！」

有其他網友留言「他是真的很急」，另有網友表示「扯 神扯 可不要如此拉低三義人水平嗎 就算你不是三義人 也不要拉低台灣人水平」。

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