2個月嬰7kg！婆婆怒罵太胖根本虐待 她好崩潰

2019-01-12 12:22

〔即時新聞／綜合報導〕到底要怎樣？一名女網友將小孩養得白白胖胖，出生2個多月就有7公斤，婆婆看了照片卻勃然大怒，認為小孩太大，這樣很不健康，根本虐待小孩，讓女網友好無奈。

「這樣真的太胖嗎？」這名女網友到臉書社團「爆怨公社」發文透露，小孩「剛滿兩個月又5天左右卻7公斤了」，沒想到婆婆看到小孩的照片氣憤不已，認為原PO的媽媽把小孩養得太胖，「根本不健康是在虐待小孩子」，原PO帶小孩去看醫生，希望能聽取專業建議，但醫生只回應「長太快了」，並沒有提供改善的方法，讓原PO超崩潰，不知所措的她直呼，「吸收很好吃很開也要被說是虐待寶寶」、「傻眼極致」。

網友看完紛紛留言，「之後厭奶就消風了！先養來放」、「虐嬰字眼太沉重，明明長得很好！吃味孩子給親家母帶而已」、「若每個數據都正常就別擔心了」、「小孩吸收哪能控制啊！我女兒四個月到五個月這中間吃多喝多，也才胖0.3欸！我多希望她長肉點」、「我兒子兩個月也7.5公斤，現在2歲多很健康，孩子吸收好是要怎樣控制」。

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