殘念+大膽露骨 高雄電影館推「禁片」挑戰觀影極限

2019-01-12 11:45

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市電影館挑戰觀影極限，20日將上映《傑克蓋的房子》一刀未剪版本，這部在坎城引發極大爭議，劇情涉及將女人、小孩當作動物般獵殺，割下女子乳房做成錢包等殘虐內容，在台上映前未演先轟動。

高雄電影館表示，《傑克蓋的房子》是驚世駭俗名導拉斯馮提爾睽違5年的最新作品，

描述美國連環殺人魔傑克12年間的作案歷程，拉斯馮提爾接受外媒訪問時還說，「《傑克蓋的房子》彰顯了生命是邪惡且沒有靈性的，川普的崛起就證明了這點。」

另部禁片《禁身接觸》，則以殘疾人士的性愛場面與大膽露骨的性療程，直逼衛道人士底線，片中3位主角都是身心受創，卻透過一連串的性療程，逐步解錮他們之於親密關係冰封的心，《禁身接觸》以一舉奪下柏林影展金熊獎，話題不斷；今天下午首映後，樹德科技大學人類性學研究所兼任助理教授林役勵也帶領觀眾，揭露當代人害怕親密關係的祕密。

除了禁片挑戰觀影極限，本月高雄電影館還推出兩部甫於金馬獎獲獎的電影，名導張藝謀的《影》再次結合中國古典與現代美學，以黑、白、灰三色作為全片基調，造就中國山水的朦朧，亦是工筆雕琢，深富絕美的藝術設計與深層意涵，更榮獲金馬獎最佳導演、藝術指導獎等4項大獎。

香港首部以跨性別為主題的劇情長片，被譽為港版的《丹麥女孩》的《翠絲》，由姜皓文挑戰跨性別演出，更獲金馬獎最佳男配角肯定，還和《血觀音》金馬影后惠英紅大銀幕精采交手，動人心弦。

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