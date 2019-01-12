補足春節血庫 宜縣消防員消防節捐熱血

2019-01-12 10:43

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣政府消防局及宜蘭縣義勇消防總隊為因應119消防節，以及確保農曆年前血液安全庫存量，今在友愛大樓1樓辦理「熱血消防節，一同來捐血」活動，鼓勵消防、義消人員及消防替代役男「挽袖捐血」，宜蘭縣政府消防局指出，希望藉由捐血活動，展現消防員的熱忱，並讓愛傳千里。

每年1月19日為消防節，由於即將到來的農曆年節假期長，又是重要的傳統節日，國人因為忙過年等因素，挽袖捐血的人數大幅降低，所以各縣市都會將每年1月份為各縣市「捐血月」；依據台北捐血中心1月8日公布最新庫存情形，總安全庫存量為6.4天偏低，根據過往經驗，農曆年前血液安全庫存量需有10天以上。

宜蘭縣政府消防局及宜蘭縣義勇消防總隊於去年同期，就曾舉辦過捐血活動，共計219人次、捐血350袋，今年度再次號召消防、義消人員及消防替代役男踴躍捐血。

消防局指出，此次捐血活動紀念品由宜蘭縣義勇消防總隊第一大隊、第二大隊、宜蘭義消分隊及順順鵝肉大王總店熱情贊助，紀念品共有友愛影城電影票350份、順順鵝肉大王總店餐券150份、住宅用火災警報器200份，捐血250cc者可以3項好禮擇1索取，500cc者則可以3擇2。

消防局指出，另現場設有防火宣導、一氧化碳宣導、CPR+AED、消防衣體驗及招募義消等宣導攤位，不僅讓民眾了解消防工作，同時也鼓勵民眾踴躍捐血，歡迎有志青年加入義消的行列。

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