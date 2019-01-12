空污持續累積！南高屏7站達紅害 全台17站亮橘燈

2019-01-12 10:37

〔即時新聞／綜合報導〕今天東北季風逐漸南下，但南高屏地區仍風速偏弱，擴散條件不佳，易有污染物累積，截至今天上午10時止，已有7測站達「紅害」等級，另有17測站亮起橘燈。

環保署空氣品質監測網公布的觀測數據顯示，截至今天上午10時止，全台已有17測站亮起代表「對敏感族群不健康」的橘色燈號，多數集中在中南部地區，此外，新營、安南、台南、橋頭、鳳山、楠梓及林園等7測站已達「紅害」等級，空氣品質不良的程度將對所有族群的健康造成危害。

根據環保署今晨對全台空氣品質發布的一日預報，宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門為「普通」等級；雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級，清晨至上午擴散條件較差短時間為紅色警示，午後風速增強將可改善；高屏空品區風速仍偏弱，污染物持續累積為「紅色警示」等級。

環保署表示，新營、安南、台南、橋頭、鳳山、楠梓及林園等地區的空氣品質已對所有族群不健康，呼籲民眾宜減少戶外活動頻率與時長，若有身體不適狀況應立即進入室內休息，中南部地區的空氣品質則對敏感族群不健康，敏感體質者宜避免非必要戶外活動，家中若有年長者及幼童的民眾應注意其健康狀況。

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