阿嬤靠7千補助養2孫女 他霸氣：我來養

2019-01-12 10:18

〔即時新聞／綜合報導〕一名78歲的阿嬤獨力照顧2孫女，靠著一個月7000元的老人年金，自己種菜、儘量節省開支，祖孫3人相依為命辛苦地生活著，網購達人「486先生」看見，立刻大力相挺，直接表明，「我來養」。

據《三立新聞》報導，目前大孫女就讀國中、小孫女小學將畢業，她們年紀還小的時候，媽媽就離家，2011年爸爸過世了，阿嬤一肩扛起撫養2孫女的重擔，從此祖孫3人相依為命，靠著一個月7000元的老人年金，很節儉地過生活，平時吃自己種的菜，再買些肉給2孫女吃，阿嬤總是讓給2孫女，寧願自己吃少一點，只希望2孫女能獲得足夠的營養，年紀大、行動不方便的阿嬤，為了能好好照顧孫女，都不敢隨便出門，害怕萬一出意外，2孫女該怎麼辦？

「有人知道這阿罵（嬤）在哪裡嗎？」平時相當關心社會事件的486先生，得知此事立刻在其臉書粉絲專頁表示，「這三個老小，我來養，但得找得到人才行」、「不想透過中間」，希望能和祖孫3人接觸，給予最直接的幫助。

網友看了深受感動，「一早看這個只能淚崩」、「世間處處有溫情，感恩有你的出現」、「大哥！謝謝妳（你）！我也是給爺爺奶奶帶大的！這世界有你真好！」、「有多少錢做多少事的人，敬佩」。

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