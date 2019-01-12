來自大地的呼吸 她要「種一朵雲」

2019-01-12 09:32

〔記者洪瑞琴／台南報導〕成長於台東大武山下的米雅，自小就和VuVu（祖母輩的稱呼）漫步在群山中，了解山裡和部落的所有傳說，並且認識山中的每一朵花，今（12）日下午2點在政大書城發表新書「種一朵雲」，她將把書中的祖靈故事、動植物的浪漫情懷，親自述說吟唱，跟大家分享天地的詩情畫意。

她在書中提到原住民構樹的傳說，在部落裡構樹名字是「古力恰恰」，有個浪漫的故事，原來是對相愛的男女，因為被暴雨和河流所擋，等待的兩人站成兩棵樹，女的古力恰恰在春天時開出橘色花球，男的古力恰恰則開出綠色花球，相思化成一陣煙，飄向對方。

還有台灣海棗，在平地雖是很尋常行道樹，但在族裡也有警示的傳說，而且海棗的果實是最重要的零嘴，他們還取了很漂亮名字「太陽的項鍊」。

米雅也描述部落的結婚傳統，結婚大事幾乎出動全體族人，新娘這一方要把新娘藏起來，新郎官則要不斷尋人搶親並且一路揹回家，途中若有樹蔓藤枝，新娘會緊緊攀附住，還要出動男方的友人斬斷樹枝，如此費盡千辛萬苦搶回來的新娘，怎麼捨得有一天離棄，所以「揹著就知道愛有多重，揹著就知道守護所愛有多難」。

來自阿美族的米雅，後來在平地生活，她也曾經隱藏原住民的身份，但是卻又暗自記錄著VuVu的話，在矛盾和悵然中，她還是記錄下來，發表這本散文與詩集「種一朵雲」，也是對VuVu的思念和懺悔。

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