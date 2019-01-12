今起北台轉濕涼 吳德榮：下週三更強冷空氣報到

2019-01-12 09:40

〔即時新聞／綜合報導〕新一波東北季風將在今天中午抵達，迎風面雲量增多，並有局部降雨機率，影響持續至下週一（14日）晨，氣象專家吳德榮表示，下週一、二北台灣天氣好轉，直到下週三（16日）下一波較強東北季風南下，北台灣再轉濕冷。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，今起至下週一晨受東北季風影響，迎風面雲量明顯增多，北海岸、北部山區及東北部轉有局部雨，大台北東側及花東一帶亦有短暫降雨機率。他說，這波東北季風雖不強，北台灣仍明顯轉濕涼，不過對中南部影響不大，為多雲時晴，早晚偏涼的天氣。

吳德榮進一步表示，下週一上午起東北季風逐漸減弱，北台灣天氣好轉，氣溫亦明顯回升，下週二（15日）各地冬陽探頭，回到此前溫暖舒適的天氣，白天天氣穩定，早晚偏涼。

吳德榮說，下週三至週五（16至18日）晨受下一波東北季風影響，迎風面再轉濕涼，他說，這波東北季風伴隨的冷空氣比目前影響台灣的強，北台灣都會區氣溫下探15度，沿海空曠地區更有機會出現13、14度低溫，提醒怕冷的民眾屆時宜做好準備。

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