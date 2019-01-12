高雄愛情產業鏈首波 主打1314愛情日

2019-01-12 08:32

〔記者葛祐豪／高雄報導〕為推廣愛情產業鏈，高雄市政府觀光局規劃，將以愛河美麗的河景為主，結合愛河沿線各飯店業者，推出「一生一世」1314愛情日活動。

將高雄打造成愛情產業鏈的浪漫城市，是韓國瑜競選時的政見之一，韓國瑜近日也將與知名作家瓊瑤碰面，正式邀請瓊瑤擔任愛情產業鏈總顧問。

連日來話題不斷的高雄市觀光局長潘恆旭表示，高市愛情產業鏈首波主打，將推出「一生一世」1314愛情日活動。

根據觀光局規劃，這項活動將會在每個月的13、14日，推出不同的主題特色，以加強行銷愛情產業。

活動將於1月13、14日展開，1月活動主題為「愛情套房」，將由飯店業者以浪漫愛情為主題，推出限量主題套房。參與的飯店有：福容飯店、翰品酒店、國賓飯店、漢來飯店、君鴻國際酒店、鈞怡飯店、秝芯旅店駁二館、城市商旅（駁二館、真愛館）、賀喔文旅、青雨行館、愛河、日央等12家飯店。

業者說，房間內將以紅酒或巧克力等作點綴，強化愛情浪漫氛圍，也歡迎民眾一起到高雄，體驗浪慢的愛情產業鏈。

第二波活動因適逢2月西洋情人節，觀光局將主題設定「情人套餐」，將邀請具特色的星級飯店業者，共同於愛河Love地標前，擺出「一生一世」情人宴，期待為高雄帶來愛的春天。

潘恆旭日前也強調，針對愛情產業，市府會成立一個專案，愛河未來將有一首主題曲《Love River》，聘請名歌手來演唱，希望能紅遍兩岸三地。

不過，韓國瑜上任後，國民黨市議員李雅靜曾邀集產官學界，召開愛情產業鏈公聽會，各界提出許多意見，但業者批各局處出席官員的層級太低，沒有副局長以上官員到場，明顯敷衍了事。

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