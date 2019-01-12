變天！北部、東部降溫 一路濕涼到下週五

2019-01-12 06:57

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（12日）清晨西半部、基隆北海岸及澎湖、金門、馬祖能見度因低雲或局部霧影響較差，提醒民眾交通往返注意安全。至於今天天氣方面，白天起鋒面通過，下午起東北季風增強，北部及東半部地區雲量增多、降雨機率提高，中南部地區則不受影響。

氣象局表示，今天白天起鋒面通過，下午起東北季風增強，北部及東半部地區雲量增多、降雨機率提高，中南部地區仍是陽光和煦的天氣。氣溫方面，北部高溫只剩下20度上下，宜花也會轉涼一些，高溫23至25度間，其他地區高溫與昨天差異不大，中南部局部地區仍可達27度以上。

氣象局預估，週日至下週四（13日至17日）東北季風影響，北部及東半部雲量偏多，易有斷斷續續的降雨，中南部仍是多雲到晴的天氣。氣溫方面，中部以北及東北部低溫下探至15至17度，其他地區約17至19度，高溫部分，北台灣高溫則約20度上下，花東22到25度，中南部地區變化不大。

下週五（18日）東北季風的強度開始有減弱的趨勢，降雨範圍縮小，剩下東半部地區及北部山區仍有小範圍降雨，北台灣的氣溫逐漸回升。

空氣品質方面，12日宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門為「普通」等級；雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級，清晨至上午擴散條件較差短時間為紅色警示，午後風速增強將可改善；高屏空品區風速仍偏弱，污染物持續累積為「紅色警示」等級。

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