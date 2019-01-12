01/12 各報重點新聞一覽

2019-01-12 07:15

自由時報

教長：陳良基 秘書長：李孟諺// 財金4首長 都留任

蔡英文總統昨宣布任命前行政院長蘇貞昌組閣，蘇貞昌加快腳步展開新內閣人事布局，除先前已商定副院長由前立委陳其邁接任，昨天已確認台南市前代理市長李孟諺接任行政院秘書長、科技部長陳良基轉任教育部長，交通部長由前台中市長林佳龍出任。

詳見教長：陳良基 秘書長：李孟諺// 財金4首長 都留任。

彰縣長換人 校長遴選竟不算

彰化縣校長遴選作業已於去年底完成，校長遴選委員會已上網公告名單，多校也辦過歡送會，十七位國中小新校長預定二月一日走馬上任，不料國民黨縣長王惠美的新縣府團隊認為「作業瑕疵」不認帳，直指遴選時間點涉及縣府人事凍結期間，原公告名單不算數，今年暑假七月底重新辦理遴選，令不少家長會長、校長忿忿不平。

詳見彰縣長換人 校長遴選竟不算。

司法院長：盼法官多聽當事人聲音

司法院長許宗力昨日出席「司法節學術研討會」指出，政治干預審判已不復存在，法官審案的精緻度也不遜於先進國家，但民眾對司法的信任度卻始終在四成的低檔徘徊，有如命懸一線，希望法官能多傾聽當事人心聲，無私地行使審判權柄。

詳見司法院長：盼法官多聽當事人聲音。

蘋果日報

蘇貞昌組 復仇者內閣 陳其邁任副手 林佳龍接交長

九局上半，剛撐完失分大局的中繼投手賴清德走下投手丘，終結者蘇貞昌上場，要以精準控球、豐富經驗，為民進黨守住2020總統大選。總教練蔡英文盼蘇貞昌不僅守住失分，更能率內定副閣揆陳其邁、交通部長林佳龍等人，在後半局全力進攻，要拿下2020總統大位。網友妙喻，蘇、陳、林，3名在六都選戰敗北者此次重來，有如「復仇者內閣」。

《蘋果》GPS揭非法流向 官方緊急因應 農地堆回收物 桃市開罰

《蘋果》昨以「GPS解密回收黑幕」獨家調查，踢爆清潔隊收取的回收物，竟流入桃園、新北的農地違章工廠。對此，桃園環保局說，已成立專案小組處理，新北環保局也承諾，將嚴加監督流向申報，環保署基管會則表示，地方政府應追蹤回收物流向。

聯合報

林佳龍掌交部、陳良基接教長 蘇內閣下周一上工

蔡英文總統昨天宣布由蘇貞昌接任行政院長，蘇貞昌隨即展開徵詢新閣員人選。七個出缺的部會首長中，昨已敲定行政院秘書長李孟諺、交通部長林佳龍、教育部長陳良基，環保署、農委會及中選會、促轉會尚待徵詢，內政部及四個財經部會首長全數留任。

航班爆量！ 桃機今年春節恐大塞機

桃園機場春節期間將大塞機。今年春節桃機航班爆量，相較去年春節每天平均七百架次起降，今年每天達八百架次；桃機預估，從一月廿六日至二月十七日疏運期間，每班恐延誤至少一小時，最嚴重不排除超過四小時，準點率不到百分之廿，若延誤產生遞延效應，問題將更嚴重，春節出國旅客要特別留意。

中國時報

小英組「復仇者聯盟」！「敗選內閣」拚選舉

蔡英文總統昨天公布新任閣揆由前行政院長蘇貞昌接任，交接致詞時，蔡總統指出，「蘇院長輸過，所以他比任何人都知道，這一次我們輸在哪裡。知道輸在哪裡，就知道要從哪裡爬起來。」面對九合一敗選後的改組，蔡總統直白、毫不掩飾的深情告白，也引來新內閣頗有以復仇者之姿，全力拚選戰的弦外之音。

汰舊換新可領2000元！衝內需 節能家電補助又來了

衝內需！經濟部決定擴大住商節能家電補助，範圍從去年6縣市擴及21縣市，凡住戶「汰舊換新」具節能的冷氣機、電冰箱、洗衣機、電視等家電，將享有每台2000元補助。各縣市可「因地制宜」略為調整補助品項、金額，預計月底前核定各縣市補助計畫。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/