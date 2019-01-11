過年圍爐「愛之味」 喜憨兒推年菜商品

2019-01-11 23:49

〔記者張忠義／高雄報導〕農曆年即將到來，喜憨兒「愛點心」鮮凍美食推出年菜商品預購，與台南知名的阿霞飯店公益合作的商品「龍鳳呈祥干貝雞湯鍋」，是年菜裡缺少不了的重要料理，總計十多項年菜商品，讓婆婆媽媽不必煩惱圍爐年夜飯，同時也給予參與製作、包裝的庇護工場憨兒們鼓勵。

憨兒宣萱今年22歲，來到庇護工場工作已將近半年，在就服員的帶領及輔導下，從不會到會，進步許多。她已經可以自己完成黏貼標籤、使用打印機打印日期、操作真空包裝機封口產品，並將成品放入籃子內排列整齊。喜憨兒基金會副執行長羅淑霞說，喜憨兒「愛點心」鮮凍美食商品是由台南庇護工場所生產，工場擁有ISO22000及HACCP食品安全雙認證，保障食的安全。庇護工場可提供12名庇護員工，照顧更多的身心障礙者。

憨兒們參與製作、包裝的十多項年菜當中，特別推薦與台南知名的阿霞飯店公益合作的商品，其中的「龍鳳呈祥干貝雞湯鍋」，以細火慢燉熬取干貝、全雞等食材的精華，湯頭濃郁鮮甜，雞肉軟嫩不柴，內含豐富配料營養滿分，是年菜裡缺少不了的重要料理。另一道合作的菜色是顏色討喜的「滷蹄膀」，採用豬的後腿肉，帶皮切下來成一圈，形狀貌似元寶。富含膠質的蹄膀，嘗起來香Q彈牙，軟嫩多汁。取名珠圓玉潤慶團園，象徵招財進寶，諸事平安。

喜憨兒「愛點心」團圓年菜，單一道菜428元起，5道菜的套餐組合價2788元起，訂購截單日為1月21日，最後宅配日是1月28日，喜憨兒基金會邀請大家到喜憨兒「喜歡你購物網」選購，享用美味菜色的同時，也能讓庇護工場的憨兒們，擁有更多的工作機會。

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