瑜珈正妹開高衩露「邪惡視角」 網友暴動：姿勢太讚了！

2019-01-12 00:17

〔即時新聞／綜合報導〕近日有網友在PTT表特版分享一系列「正妹練瑜珈」的照片，只見照片中的妹子擺出許多高難度的瑜珈姿勢，讓不少男網友暴動直呼，「瑜珈都穿這種衣服嗎」、「這些姿勢太讚了！」

一名網友11日在表特板以標題「YOGA的多種姿勢II」PO出多張正妹照片，只見這名瑜珈正妹穿著白色半透明、開高衩的緊身衣，做出一些高難度的瑜珈姿勢，當她在做倒立姿勢時，還因為緊身衣服整個卡在屁股溝中間而露出渾圓的「蜜桃臀」，露出的「蜜大腿」更讓許多網友著迷。

照片曝光後引起網友熱議，紛紛留言，「瑜珈都穿這種衣服嗎」、「蜜大腿」、「最後一張是剛起床的吧」、「這些姿勢太讚了！」、「身材太吸睛，不知道花多少時間在運動」、「真的很棒」，還有網友激動回「啊啊啊啊啊啊啊啊啊！」。

有網友用以圖搜圖功能，發現這名瑜珈正妹是南韓人，常常會在IG上分享練瑜珈的照片。

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