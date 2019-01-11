城市芭蕾舞團《2019點子鞋》 明晚在高雄至善廳演出

2019-01-11 22:47

〔記者張忠義／高雄報導〕高雄城市芭蕾舞團推出創作芭蕾《2019點子鞋 Dance Shoe》，明晚（12日）在高雄市文化中心至善廳演出，藝術總監張秀如說，今年參與編舞的新血中，有專攻現代舞的謝佩珊及來自韓國的李政潤，讓古典芭蕾有更多的想像空間，觀眾不妨拭目以待。

張秀如說，舞團創作芭蕾《點子鞋》邁入第16年來，有編創者用了很多芭蕾元素、也有編創者讓芭蕾基礎深厚的舞者打破慣例再整合，每個作品都是唯一的獨特的，天馬行空讓觀眾有更多想像空間，沒有對錯，只有為了讓芭蕾有更多可能。

因此，今年5位參與編舞者中，除了魏梓錂與簡麟懿，李宗霖及專攻現代舞的謝佩珊、來自韓國舞團的李政潤3人新加入創作；參與演出的優秀舞者有葉麗娟、邱主恩、賴思穎、蕭翊涵等9人擔任演出，都是目前國內優秀的芭蕾舞者，另有2位來自韓國舞團的芭蕾舞者演出高雄場李政潤作品，令人期待。

高雄城市芭蕾舞團《2019點子鞋 Dance Shoe》明晚7點30分在高雄市文化中心至善廳，26日下午2點30分及晚上7點30分在台南文化中心原生劇場演出。

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