抗議新園深水井延管 居民：恐造成地層下陷、土壤鹽化

2019-01-11 22:09

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東新園鄉及南州鄉屬自來水管末端，水壓低，經常無預警停水，水公司擇定台糖新園甘棠門農場及台糖南州糖廠深水井作為備用水源，工程卻不約而同引發兩鄉居民對地層下陷及土壤鹽化的疑慮，水公司澄清，南州鄉設淨水廠工程已暫緩，新園鄉則會在春節前開始供水。

新園、南州鄉都未由牡丹水庫供應自來水，新園鄉位處管線端末，下班尖峰或逢年過節，經常無預警停水，引發民怨，南州鄉也屬從主幹線分出支管，也有水壓低情形。

水公司為增加水源，規劃復抽南州糖廠及甘棠門農場深水井，並設置淨水廠作為備用水源，經屏縣府核淮水權後，原本預計兩口井一天可挹注3000噸水，不過，兩個工程都遭居民質疑會造成地層下陷、土壤鹽化。

水公司今天在新園內庄村進行水網延管工程，有十多名居民到場抗議，鄉民代表盧政宏說，新園缺水大家感同身受，但近年新園已有土壤鹽化情形，若再大量抽水，恐會加重土壤鹽化，更別說地層下陷，他要求水公司明確出具核可報告或證明，這段應急期間應該另覓水源，訴求兩年後封井。

水公司第七區管理處處長王明孝說，這兩口井早年都有供水，沒有地層下陷情形，但也允諾，若能證明地層下陷與抽井水有關，會立刻停抽，但重要的是，眼前春節期間的供水無虞。

王明孝說，未來仍以牡丹水庫供水為主，但牡丹水庫到新園距離約100公里，除了管末水壓低，若沿線鄉鎮破管停水，新園復水常常超過一天，加深民怨，因此，這口備用水井有必要性，初步趕在年關前就會納進水網，每天供應約1000公噸，保證水質符合標準。

至於南州糖廠的深水井，王明孝說，淨水廠工程已暫緩，最近是汰換新水管，減少老舊管線易破管情形。

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