峨眉國小90年歷史開校紀念碑 地方盼修復保存

2019-01-11 21:32

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣峨眉國小校園東邊的小山丘上聳立一座開校30周年紀念碑，原已淹沒在雜林間為世人所遺忘，近半世紀前幸運地躲過政府下令清除日本殖民統治遺跡的命運，並在20年前「重見天日」，至今已有90年歷史，地方人士建議應登錄為歷史建築或古蹟予以保存及修復，作為歷史見證。

縣府文化局表示，此紀念碑在10多年前已列入普查名冊，文化資產科不定期訪視，校方也維護得宜；建議由地方文化工作者及團體主動提報，該局再依據文資法進行審議。

本報在去年底，報導竹東國小校園裡的 「儒醫吳天祐紀念碑」登錄歷史建築一文，受到讀者關注，建議峨眉國小的開校紀念碑，表現尊師重道的精神，也具備登錄為歷史建築或古蹟的價值。

峨眉國小去年10月才辦完創校120周年校慶。該校退休校長姜信淇表示，1998年峨眉國小籌辦創校100周年校慶，整理校史時，發現一張紀念碑的老照片，但他詢問老師竟沒人知道。後來他根據照片中的地理位置，果真在學校東側山丘的雜林找到。他發現碑上有詳細記載，經詢問耆老，得知是昭和3年（1928年）開校30周年的紀念碑，由當時峨眉公學校受業生設置，以紀念恩師、創校校長氏家楨治和周進兩人。

姜信淇說，歷史記載，1972年台灣退出聯合國時，因為日本承認中國是唯一的中國政府，台灣政府認為日本以怨報德，所以當時內政部下了一個指令，要執行清除日治時期表現日本帝國主義優越感之殖民統治紀念遺跡計畫，下令各地方政府要把日本的紀念碑、神社、廟宇或是公共設施等，全部清除。

當時這座紀念碑為何未被清除掉？姜信淇研判，紀念碑被荒煙蔓草所淹沒，地方政府不知道而得以保留。

姜信淇並說，紀念碑除了紀念創校校長氏家楨治，大家很好奇，為何旁邊還有一位周進老師。創校初期學生很少，當時周進在峨眉街上設立私塾，教導30多名（另一說50多名）學生，校方請周進將全部學生轉入學校，周進也一同入校教學了12年，所以也一併感念。

50年代，自來水公司在紀念碑後方建自來水廠時，一度把紀念碑挖倒，所幸校友蔡雲錦撞見，協調在水公司任職的校友楊木火促承包商回復原貌，可惜部分碑文已被破壞。紀念碑旁邊還找到老升旗台，只剩部分基座和台階，當時會蓋在校園東側，研判是為了朝會時師生要面東向日皇遙拜。

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