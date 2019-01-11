不老野台戲來了！ 二水「千歲歌仔戲團」開唱

2019-01-11 21:01

〔記者陳冠備／彰化報導〕有一天我要唱給您聽！彰化縣二水長青大學有一群熱愛歌仔戲的爺爺奶奶們，為了登台表演，每週花3小時來上課，連續16節課沒人缺席，今天舉辦成果發表會，她們抹著濃妝，穿上專業戲服粉墨登場，在近200名鄉親面前，表演毫不生澀，身段有模有樣，博得滿堂彩，表演結束，大家抱在一起開心慶賀「我們終於完成夢想了」！

實踐大學附設二水家政中心主任羅素卿說，二水家政中心開辦十多年來，從來沒有上過歌仔戲的課，不少學員希望能練唱歌仔戲，完成小時候的夢想，但礙於經費與師資難尋，始終難以開課，這學期經費充裕，決定開班，25個名額一下就額滿，學員從55歲到最大75歲都有，每週練唱3小時，總共16堂課，幾乎無人缺席。

學員陳瑞玲說，小時候就是看野台戲長大，對於歌仔戲這類本土文化非常嚮往，但都無暇接觸，感謝長青大學開班，完成我們從小到大的夢想，人生初體驗，相當興奮。也有學員說，曾答應女兒、孫子要唱歌仔戲給她們聽，因此，16節課都認真學習，不曾遲到，這次粉墨登場，絕對不能漏氣！

羅素卿說，這些表演長輩們加起來超過1000歲，大家都是生平第一次唱歌仔戲，人生首演就坐無虛席，令人值得驕傲，這場演出也重溫樸質農業社會野台戲的美好時光。

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