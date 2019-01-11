鋒面影響明北部高溫大降7度 擴散差中南部空品不佳

2019-01-11 21:01

〔即時新聞／綜合報導〕要變天了！明（11）日下午起東北季風增強、鋒面通過，北部高溫大降7度僅剩20度，北部、東半部降雨機率也提高。此外，明日高屏區風速偏弱，污染物持續累積，空氣品質為「紅色警示」等級，提醒民眾外出時要特別注意。

中央氣象局預報，明天鋒面通過，下午起東北季風增強，北部及東半部地區雲量增多、降雨機率提高，中南部地區則不太受影響，仍是陽光和煦的天氣；氣溫方面，主要的降溫會反映在高溫上，台北明日高溫將大降7度來到20度左右。此外，明日西半部、基隆北海岸及澎湖、金門、馬祖清晨的能見度還是較差，提醒民眾交通往返注意安全。

溫度方面，明日北部的降溫感受最明顯，預計明天高溫只剩下20度上下，與今日25到27度相比有5至7度的差距，而宜花也會轉涼一些，高溫23至25度間，其他地區高溫與今天差異不大，中南部局部地區仍可達27度以上。

紫外線方面，明日除了連江縣為低量級，台南、高雄市及台東、屏東縣為過量級外，全台其他縣市皆為中量級。

空氣品質方面，明日宜蘭、花東及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部及馬祖、金門為「普通」等級；雲嘉南為「橘色提醒」等級，清晨至上午擴散條件較差仍為紅色警示，午後風速增強將可改善；高屏區風速仍偏弱，污染物持續累積為「紅色警示」等級。

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