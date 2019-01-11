台女偏愛洋腸還是國產？國外留學的她這樣說...

2019-01-11 21:08

〔即時新聞／綜合報導〕1名台灣女留學生在國外認識許多來自其他國家的男性，但每當朋友問起她「會想跟台灣男生交往還是外國人」，她表示自己和日本、巴西、南韓、秘魯的男性曖昧過，但「最後還是覺得台灣男生好」。

該名女學生在《Dcard》留言指出，自己在各個階段的求學歷程中，身邊的台灣男生展現出「大方、幽默、不計較、溫柔、體貼」等優點，但在大學以後較常接觸網路，發現許多男性鍵盤手的留言令人失望，自己出國留學會被調侃「洋屌有沒有比較爽」，讓她相當不滿。

但她表示，這樣的現象並沒有讓他覺得台灣男生因此價值低落，「我還是覺得台灣男生好，但可能就是莫名的沒自信吧」，一旦被拿出來與外國男性比較，網路上的台灣男生就會沒來由「突然的自卑」，並開始用攻擊性字眼自我保護、故作堅強。

該名女學生的感想獲得廣大台灣女大學生認同，眾人留言表示「很多素質好的（男生）根本不會留言」、「真心希望某部分台女檢討自己」、「我覺得台灣男生看起來乾乾淨淨的，大部分也是很有禮貌」、「我現在看男生的標準，都是有沒有用Dcard或PTT」。

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