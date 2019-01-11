砍燃煤大戶救空品 南投縣府祭停發展延許可

2019-01-11 20:08

〔記者劉濱銓／南投報導〕受東北季風減弱影響，南投空氣品質最近都不佳，為了改善縣內空氣，南投縣環保局今年在南崗工業區祭出燃煤減量措施，盼以源頭總量管制，減少燃煤量，若不配合，研議不展延燃煤許可。

環保局說，改善空品先從管控污染源做起，從今年起，工業區裡燃燒重油的卜蜂企業，已率先改為燃燒天然氣，其他燃煤工廠，則盼能達到減半目標，若無法達標，至少也要減量1/4，從燃煤大戶下手，才能有效提升空氣品質。

環保局說，全縣每年的燃煤量為1萬5000噸，平均每天燃燒41噸，其中，南崗工業區的工廠燃煤大戶就佔了5成1，其餘才是洗衣產業用燃煤鍋爐作為燙衣、烘衣能源。

燃煤許可今年起已不再核發新的執照，同時檢核需要展延的工廠，目前南崗工業區的天然氣管線布建率達8成，為了讓企業負起社會責任，藉由燃氣減少空污，環保局要求燃煤工廠至少減燒1/4至1/2，若未達標，就研議不再展延燃煤許可，更會加強工廠查核頻率，確保廠房設備運作與排廢都合乎規定，維護空氣品質。

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