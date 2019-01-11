東海中榮台灣AI學校 聯手發展醫療人工智慧

2019-01-11 22:15

〔記者蔡淑媛／台中報導〕醫療AI（人工智慧）是台灣下一個發展契機，台中榮總、東海大學、台灣人工智慧學校跨域聯手，結合醫療專家、大數據、AI技術等，聯手成立「智慧醫療共同發展平台」昨天共同簽約，合作人才培育、研究發展、臨床應用、健康照護等四大面向，將對台灣醫療品質、全民健康照護、醫療醫材產業做突破性提升。

東海大學雲創學院及雲創中心今天也同時正式成立，由東海校長王茂駿、中榮院長許惠恒、及台灣人工智慧學校執行長陳昇瑋共同簽約與揭牌。

王茂駿指出，人工智慧是未來趨勢，東海大學長項是AI製造、機件及醫療，這次三方合作成立AI平台，加速發展，有助產官學面臨這波數位浪潮，快速轉型，強化經濟模型與創新，將展現國際級AI技術與研究發展能量，連結國際也介接地方產業。

許惠恒說，智慧醫療是中榮未來10年發展藍圖的主軸，由醫護、資訊專家組成的AI團隊與東海教授團隊合作，打造病人急速惡化預測系統，將導入臨床應用，預期將大幅提升醫療效率與品質。這次合作希望幫助院內病人照護也提升全民健康照護，同時也希望對醫療及醫材產業有所幫助。

對於健康照護，三方研究成果預期結合雲端平台、醫材產業開發的IOT裝置，即時收集與分析非住院病人或一般民眾的健康相關數據，提供智慧醫療相關照護服務，並運用於居家照護。

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