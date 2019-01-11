太美了！台灣山海景驚豔俄國首發旅行團 水果也獲大讚

2019-01-11 20:24

〔即時新聞／綜合報導〕交通部推動新北向觀光，首發俄羅斯43人旅遊團去年12月31日來台跨年，在台環島11天。今（11）日行程到了尾聲，團員大讚台灣的自然美景比想像中漂亮，認為台灣是值得觀光的國家，同時也稱台灣人親切熱心，希望未來能再來玩。

政府推動台俄交流，去年俄羅斯首發團從海參威出發，搭乘西伯利亞航空到上海轉機，再搭乘中華航空抵達台北，首日就在台北跨年看101煙火，並參觀中正紀念堂、保安宮，接下來則到日月潭、嘉義阿里山、高雄佛光山、屏東墾丁、台東知本、花蓮太魯閣，在來到台北圓山飯店，行程尾聲則又回到台北101。

繞了台灣一圈，俄羅斯旅客對台灣好評不斷，有團員指出台灣旅遊住宿十分划算；也有團員大讚台灣水果美味、價格便宜；也有團員指出台灣地方菜、小吃十分美味，十分合脾胃。

其中團員、同時也是俄羅斯地質學家的加林娜（Galina Vovna）接受中央社採訪時表示，來台灣前，知道島上有許多高山，本以為會不好走，結果發現山區步道、階梯都做得很好，景色也比想像中漂亮，「看到美麗的高山和大海，感覺很驚豔」。

最年輕的女性團員瑪莉亞（Maria）則表示，這次是陪媽媽來台灣旅遊，台灣的自然景色很特別，跟俄羅斯海參崴的美景不太一樣，對年輕一輩來說，台灣是個很有吸引力的國家。

加林娜也表示，海參崴距離首都莫斯科9000多公里，文件往返非常不方便，過去比較少人來台灣旅遊，主要就是卡在簽證的問題，現在問題解決，來的人肯定會更多。她也表示，對台灣人的熱心和親切印象深刻，過去在東南亞旅遊時常耳聞台灣人情味濃厚，這次總算能親自體會，同時她也表示「還會想再來台灣，也會推薦朋友來玩」，且若未來能直航就更好了。

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