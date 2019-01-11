40多種年貨伴手禮讓你挑 嘉義縣府推嚴選年節好物

2019-01-11 21:18

〔記者林宜樟／嘉義報導〕農曆年節將近，嘉義縣政府今天邀集縣內農漁會及優質業者，推薦嚴選年節好物「年貨暨伴手禮」，有多達40多種水產、禽畜產、農產及果物等開運組合，是新年送禮、自用的好選擇。

嘉義縣長翁章梁、立委陳明文、嘉義縣農會總幹事黃貞瑜和多位鄉鎮市農會總幹事、區漁會代表和業者今天一起聯合行銷，邀請民眾用實際行動支持嘉義縣優質產品。

翁章梁說，春節前正值烏魚子、茂谷柑、瓜果番茄、洋香瓜等農產盛產季節，烏魚子送禮高貴大方，是團圓年菜必備食材，茂谷柑鮮紅亮麗，大吉大利過年最應景，溫室栽培的瓜果番茄、洋香瓜，都是外銷很受歡迎的精品，還有布袋鰻、新塭虱目魚、義竹鱸魚、太保有機米、阿里山高山茶、水上蓮藕、大林鵝、御正雞肉、鋐景牛肉，更是聞名全國，是送禮最佳首選，也能享受嘉義在地當季食材魅力，送禮送得健康又安心。

嘉義縣府聯合推薦的農漁特產年貨及伴手禮，有「林家烏魚子禮盒」、「鴻業一口吃烏魚子禮盒」、「鴻業蝦酥禮盒」、「鑫溶烏魚一魚三食禮盒」、「正鑫水產虱目魚禮盒」、「邱家兄弟水產年節禮盒」、「御正雞肉酥禮盒」、「嘉文生技燻茶鵝禮盒」、「鈜景牛肉乾禮盒」。

及竹崎區農會橙市戀人巧克力禮盒、新港黑豆系列禮盒、朴子市農會紅豆湯禮盒、水上鄉農會蓮藕粉、太保有機米禮盒、嘉義縣農會高山茶及蛋捲禮盒、梅山鄉農會高山茶禮盒、六腳鄉農會花生、中埔鄉農會黑木耳禮盒、昕鮮漁場蒲燒鰻禮盒、嘉義區漁會虱目魚酥禮盒、漁業生產合作社砂鍋魚頭禮盒、東晟鯛魚片禮盒、FUN心鮮蝦霸王白蝦禮盒、蝦覓世界醉蝦、崇文冷凍開運年菜禮盒、肉品運銷合作社豬肉鬆禮盒，提供消費者豐富多元的伴手禮選擇。

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