關西老茶廠音樂會明登場 茱蒂口琴樂團攜手大自然

［記者黃美珠／關西報導］關西臺紅茶業文化館第12屆茶廠音樂會將在明天下午2點在該茶廠舉行，邀請全國第1個進入國家音樂廳舉辦口琴重奏音樂會的茱蒂口琴樂團（ Judy's Harmonica Ensemble）免費演出。這個樂團曾是世界口琴大賽冠軍，也拿下亞太口琴節的3冠王。他們這次走出音樂的聖堂下鄉，挑戰年過80老茶廠內非供音樂演出的環境，讓樂音結合現場自然界的聲響，共譜不一樣的樂章。
該文化館行政總監羅怡華說，該館12年來不斷嘗試帶給地方不同的音樂饗宴，邀請過銅管、豎琴、阿卡貝拉純人聲等各式音樂演出。
茱蒂口琴樂團是臺灣少數把口琴演奏、教學、研究與推廣工作結合發展的職業樂團。曾獲2004年第4屆香港亞太口琴大賽3項重奏冠軍、另連續從2002到2006年抱回亞太口琴大賽重奏項目冠軍。2013年更於德國世界口琴大賽中榮獲三重奏冠軍、以及4到6人合奏亞軍的榮耀。
他們迄今已公開演出超過400場，曾受邀到日、港、韓、中國、星、馬、越、菲、德、澳洲等地演出，演奏的曲風從古典、民謠、到爵士樂都有，雅俗均可共賞。
羅怡華說，這個樂團於2016年8月更在國家音樂廳舉辦年度音樂會。這不僅是2廳院有史以來的第1場口琴重奏音樂會，他們更成為全國第1個登上台灣音樂最高殿堂的口琴重奏樂團。2017年11月並獲邀到「口琴之都」德國特羅辛根，擔任當年該屆的世界口琴節音樂會演出嘉賓與大賽評審。
台灣紅茶（股）公司董事長羅慶士說，茶廠音樂會源自7、80年前，其父羅享彩當家時所推動的員工休閒活動。
當時茶產業興旺，可偏製茶有季節性。其父為了讓製茶人在淡季時有正當休閒，於是開辦桌球比賽、也成立青年康樂隊、並有陶社教製茶人學做漢詩，類似今日的社團活動般，讓各有所好的茶人各有發揮或學習機會。
最活絡時，光是桌球賽就有公司、廠區、鎮內賽，比球甚至一路比到台北去。只是後來人走茶涼，茶產業沒落了，前述活動也就幾乎跟著結束，只有陶社走出製茶廠傳承迄今，從中可見當時的關西文化和所得有多高！
2004年底臺紅茶業文化館成立後用茶廠音樂會「復古」，讓這個曾經豐盛過的在地產業重新發光。
羅慶士則是憂心客語傳承困難，因此想到陶社做漢詩的廣受歡迎，遂於次年號召台、美客籍愛好文學者，在雲端成立「雲端過家打嘴鼓」的「聊天室」，仿效日本俳句創作「客家三行詩」，鼓勵創作客家短詩歌，以此代代傳唱客語。
所以明天前往聆聽茶廠樂音的遊客，用心聆聽或可就能聽到上述的「弦外之音」，也就是那份老茶人傳承茶業、和客家文化的使命感與心情。
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全台第1個登上國家音樂廳演出的「茱蒂口琴樂團」，明天將走出專業的音樂聖殿，進入年過80的關西臺紅茶業文化館內，融合現場的自然聲響，跟所有舊雨新知分享他們對音樂的熱情。（臺紅茶業文化館提供）
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年過80的台灣紅茶老茶廠化身音樂廳，周邊環繞了1排窗櫺，讓自然界的聲響走入舞台，讓樂音走出廟堂。（記者黃美珠攝）
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台灣紅茶老茶廠化身的音樂廳周邊環繞了一排窗櫺，讓自然界的聲響音走入舞台，讓樂音走出廟堂。（記者黃美珠攝）
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關西台灣紅茶公司董事長羅慶士指著滿牆木片上的各國地名，回憶該公司茶業出口最盛時，曾經行銷到全球85個港口去。（記者黃美珠攝）
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台灣紅茶公司董事長羅慶士看著7、80年前他們所辦的桌球賽獎杯，遙想當年的製茶產業盛況。（記者黃美珠攝）
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台灣紅茶公司董事長羅慶士望著7、80年前，各屆參與桌球賽選手們的留影，遙想當年的製茶產業盛況。（記者黃美珠攝）
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台灣紅茶公司董事長羅慶士發起創作客家三行詩，邀請同好一起創作客家短詩歌傳承母語。（記者黃美珠攝）
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台灣紅茶公司董事長羅慶士發起創作客家三行詩，邀請同好一起創作客家短詩歌傳承母語。（記者黃美珠攝）
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