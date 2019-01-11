養豬產業大聯盟取消北上抗議 雲林縣府堅持廚餘養豬照罰

2019-01-11 19:53

〔記者廖淑玲／雲林報導〕養豬產業大聯盟發起「禁廚餘、救台豬」行動，原定17日到農委會抗議，農委會積極派員南下，加上有善意回應，今天決議取消抗議行，但雲林縣府仍堅持廚餘養豬照罰，呼籲縣內豬農及業者配合。

活動總召集人林明彥今天說，除了已讓社會大眾對防疫有了重新認識，也推動官方針對2000餘場廚餘養豬戶，迅速讓廚餘養豬的風險縮減至合法立案的357場，完成階段性任務，經過主要幹部協商，決議取消17日的行動。

雲林縣環保局長張喬維說，農委會指示，「廚餘僅為非洲豬瘟傳播的方式之一，非唯一傳播途徑」，現階段防疫重點是落實廚餘蒸煮或轉型改吃飼料。

但防疫茲事體大，養豬更是雲林縣重要產業之一，防疫不容有所漏洞，就是因為國內目前並無疫情，才會要求雲林縣內全面禁止廚餘養豬，若有違規者，即依違反廢棄物清理法裁罰。

張喬維說，雲林縣只有4家領有廚餘再利用檢核通過許可證，環保局已通知業者辦理資格取消，若不願配合，環保局依登記辦法有權力主動取消業者資格，不會抵觸中央法令。

縣府各相關單位也會積極輔導廚餘業者改餵飼料，以及推動養豬產業升級，並協助輔導有意退場的廚餘養豬場退場。

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