暖冬旅遊補助掀熱潮 嘉義市業者推0元專案搶客

2019-01-11 20:37

〔記者王善嬿／嘉市報導〕交通部觀光局祭出暖冬旅遊補助方案，截至本月底，國人週日到週四入住活動飯店或民宿，可折抵1000至1500元住宿費，嘉義市飯店業績平均較去年同期平均成長2成，為了搶這波旅遊潮，還有業者加碼贈送港式飲茶折價券、0元三天兩夜住房專案，吸引消費者青睞。

嘉義市旅館商業同業公會理事長李素珍說，農曆年前通常是飯店業淡季，今年有政府補助，國人更願意挑選高單價飯店入住，而房價介於1000多元、2000元區間的飯店，折扣後，民眾只須付數百元甚至不用錢，都有助刺激國人旅遊。

為爭取客人上門，樂億皇家渡假酒店除推出0元住房專案，國人週五、週六入住，仍可享有30歲以下或60歲以上每房每晚最高折抵1500元、31歲到59歲最高折抵1000元的優惠，31日截止；嘉楠風華酒店則推三天兩夜住房0元專案，30歲以下、60歲以上國人，兩人同行連住兩晚，可以0元入住雅致兩人房。

樂億皇家酒店公關經理呂翠峰說，入住房客還贈送早餐、港式飲茶100元折價券等，趁機推銷讓更多客人知道嘉義市有這間飯店，不過有趣的是不只外縣市旅客搶住，不少嘉義市民也會趁補助入住飯店。

此外，「嘉義國際旅展」今天起到14日在玉山路2號舉行，佶士達國際企業公司行銷部經理吳郁雯表示，展覽有十多間旅行社參展、約50個攤位，在農曆春節前讓嘉義在地民眾不用到外縣市，就能詢問旅遊優惠資訊，民眾可到全家、統一超商索取優惠入場券。

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