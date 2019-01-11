嘉義縣貨物轉運中心區 市地重劃工程動土

2019-01-11 21:48

〔記者林宜樟／嘉義報導〕劃定已超過40年的「嘉義縣高速公路嘉義交流道附近特定區計畫貨物轉運中心區」，今天由嘉義縣長翁章梁等人主持市地重劃工程祈福動土典禮，預計2020年8月完工，可提供完整交易、輸送及銷售配套服務，太保市長黃榮利致詞時更說，「貨轉進來，貨再出去，就有錢賺」。

貨物轉運中心區位於嘉義縣太保市，鄰近國1高速公路嘉義交流道，重劃區面積約28.33公頃，是第一個由嘉義縣政府當開發主體的公辦市地重劃開發案，開發費用由嘉義縣政府向財政部地方建設基金申請貸款費用包括工程費用、重劃費用及貸款利息共約6.94億元。

重劃區內規劃有公園、停車場、新闢道路等公共設施10.33公頃，另配合區域排水需求將規劃有2.06公頃公園兼滯洪池，工期預估約540天，完工後規劃區內具備完善的公共設施及交通動線。

嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘、議長張明達、太保市長黃榮利、縣議員林緗亭、戴光宗、詹琬蓁、楊秀琴、賴瓊如、王啓澧及嘉義市議員吳上明等人出席動土儀式。翁章梁說，重劃區緊鄰魚市場及果菜市場，未來可透過便利交通路網，提供完整交易、輸送及銷售配套服務，增加嘉義農漁民產業收入，提供充足的就業機會，帶動區域產業經濟成長。

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