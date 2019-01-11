基隆數理資優班、體育班、藝才班招生 報考日期看這裡

2019-01-11 19:35

〔記者俞肇福／基隆報導〕為了避免數理資優班、體育班、藝術才能班同日考試，造成學生考試日期撞期，有遺珠之憾，基隆市教育處將考試日期錯開；首先登場的是數理資優班、英語資優班與國小資優班，3月12、13日報名，3月23日初試，5月4日複試；國小資優班3月7日、3月8日報名，3月23日初試，5月4日複試。

基隆公立國中有銘傳數理資優班、武崙數理資優班、中山高中國中部英語資優班，公立國小有長樂國小、德和國小、深美國小智能資優班，這些稱為資優鑑定，通過鑑定學生一般課程在原班上課，專長科目課程則抽離分組上課。

體育班有百福國中、中正國中、銘傳國中、明德國中、正濱國中、信義國中、南榮國中、暖暖高中國中部、八斗高中國中部；除了中正國中民俗體育班招收60人、其餘學校30人。各校報名日期詳見各校簡章，4月27日考試。

高中體育班有八斗高中、安樂高中、中山高中，各招收30人，報名日期為4月29日至5月1日，5月4日考試。

國中藝術才能班有安樂高中國中部美術班、建德國中舞蹈班、成功國中音樂班，信義國小美術班、仁愛國小舞蹈班、成功國小音樂班；報名日期為4月8日到4月17日，5月11日術科鑑定。

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