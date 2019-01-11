陸戰隊今起5天4夜大行軍 2步兵營恆春半島走透透

2019-01-11 18:21

〔記者羅添斌／台北報導〕海軍陸戰隊今天起，在恆春半島展開為期5天4夜的「兵科基地長距離行軍訓練」，由2個陸戰隊步兵營從三軍聯訓基地保力營區出發，分別以順、逆時鐘方向繞行恆春半島，預計在滿州鄉交會後再返回原點，全程約200餘公里，考驗官兵意志與耐力。

海軍司令黃曙光上將今天主持行軍前的精神動員大會，他以陸戰隊「不怕苦、不怕難、不怕死、永遠忠誠」的精神，期許他們順利完成行軍訓練，也要求幹部扮演部隊的領頭羊，帶者部屬共同戰鬥、生活及學習，建立革命情感，有效提升部隊戰力。

大會結束後，黃曙光也率領幹部們在營區大門歡送行軍部隊，並與官兵們一一擊掌，鼓舞士氣。

陸軍特戰部隊及海軍陸戰隊每年都會實施長距離行軍訓練，陸軍特戰指揮部特二營在去年下半年實施距離達到400公里的山隘行軍，並在各段行軍路程中進行戰術項目演練。

海軍陸戰隊此次則是由66旅及99旅各派出一個步兵營參與長距離行軍訓練，兩個步兵營分別用順逆時針方向行進，各自進行戰術訓練，最後會在滿州郷交會後，再返回保力營區。

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