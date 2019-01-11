虎紋外皮滋味酸香甜 溪州「琥番茄」比雞蛋貴

2019-01-11 20:10

〔記者顏宏駿／彰化報導〕比「雞蛋」貴的「小番茄」，還賣到缺貨！彰化縣溪州鄉「番茄方舟團隊」，以玻璃溫式和熊蜂授粉法生產番茄，他們生産高品質番茄，價位也不便宜，今天公開一款從日本引進的新品種「琥番茄」，紅綠色的外觀有如一顆魯透的小鐵蛋，每公斤售價400元，還賣到缺貨。

「琥番茄」大小如一般的小番茄，有別於一般小番茄的豔紅，其顏色呈現深紅綠，乍看下有如「琥珀」，因此命名為「琥番茄」。

農場經理郭能禎表示，他們是全台少數以玻璃溫室生產番茄，「琥番茄」走高端市場，一公斤市價為400元，等於平均一顆約7、8元，每顆價格甚至比市面上的雞蛋還貴，但因為營養價值遠高於小番茄，市場仍賣到缺貨。

他說，「琥番茄」經馴化後，在今年初終於可以量產上市，不僅有虎皮斑紋亮麗外觀，擁有子彈般圓潤外型，更如同琥珀寶石般的閃亮，因果肉飽滿多汁，口感厚實香脆，一上市就搶得高單價蕃茄行列，有信心協助蕃茄產業成為台灣農業新綠金。

郭能禎指出，「琥番茄」顛覆一般人對番茄的認知，它有著子彈般的圓潤外型，表皮光澤多彩，如同琥珀寶石般閃亮，果肉飽滿多汁，口感厚實香脆，品嘗起來更帶有番茄特有的多層次酸香甜，不單以甜味為主，多重營養夾帶多重風味，這才是番茄真實的味道。

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