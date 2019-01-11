關廟集水區出現不明工程案？ 市府澄清：僅整平地面

2019-01-11 18:54

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南市環保聯盟今天召開記者會，質疑關廟區一處山坡地出現不明工程，不但沒有工程標示，也沒看見任何環評程序就逕行開挖，台南市政府應該向外界說清楚講明白。對此，經發局回應說，目前僅是地主整平地面，在未完成所有行政審查之前，不會允許對方施工。

環盟指出，關廟區新光里北新二號橋東北方約1.5公里處，也是鹽水溪上游許縣溪支流集水區，有處廣達37公頃的開發案，業者開挖整地已達約7公頃，卻一直未見任何工程標示、也沒有進行任何環評程序，當地居民相當擔心會造成空污、水污、水患、噪音或廢棄物等後患。

環盟說，依法應辦理環境影響評估，且依水保法規定，山坡公、私有土地的經營或使用，未經主管機關核定前，各目的事業主管不得逕行核發開發或利用的許可，市府應立即向市民和社會說清楚講明白。

經發局則澄清，這塊地是龍盟科技股份有限公司持有的土地，整地範圍約6.6公頃，而且非屬山坡地，目前是關廟砲校打靶範圍內的禁建區，屬一般農業區，預計設置產業園區，但龍盟尚未提送報編書件，也還沒進行交評、環評、可行性規劃及開發計劃等行政審查，所以，在未經核發開發許可前不得施工。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/