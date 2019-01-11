中科廠商赴美參加CES展 管理局前往了解世界科技

2019-01-11 21:41

〔記者蘇金鳳／台中報導〕美國CES展為全球規模最大、最具代表的消費性電子展，中科管理局局長陳銘煌、中科智慧機器人自造基地副主任李金揚等人前往參觀，李金揚於1月中旬赴美辦理招商，並參加科技部CES團，了解世界科技的發展。

此外，台灣的中科廠商有多家參展，有合盈光電、經緯航太及台灣骨王等多家公司，參加美國CES 2019展，其中台灣骨王公司新創團隊更榮獲CES 2019新創獎。

美國CES展為全球規模最大、最具代表的消費性電子展，由美國消費科技協會主辦，堪稱科技業風向球，展出項目包括各式3C產品、智慧家庭應用、自駕車及車用電子、AI人工智慧及IoT物聯網應用等，是資通訊及消費電子業者發表年度新產品的最佳場合。

其中來自中科的合盈光電公司主要展出車用產品，包含後視影像偵測系統、後視坑洞偵測系統、全景影像偵測系統、遠端監控系統及車門自動啟閉系統等產品。

台灣骨王生技於105年12月6日核准進駐中科，開發出全球第一副頭戴式智慧手術眼鏡，透過VR、MR及3D成像的技術，讓醫生可以在病人的身上看到正確的骨骼、組織成像，降低手術的複雜性，及不用來回檢視螢幕畫面與X光片資料。

陳銘煌表示，中科管理局為培育新創公司及促進AI智慧機械產業創意發展，打造「中科園區AI智慧機器人創新自造基地」，目前積極輔導AI新創團隊進駐中科智慧機器人自造基地。

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