新營青商會揪甘心 第9年送暖偏鄉學童助學

2019-01-11 22:01

〔記者楊金城／台南報導〕揪甘心，新營國際青年商會關懷偏鄉學童，今天到北門區錦湖國小寒冬送暖，致贈獎學金、校務發展基金及營養午餐物資計超過10萬元，學生表演木箱鼓、烏克麗麗及英語讀者劇場，感謝新營青商會的愛心協助。

新營青商會由會長吳盈勳、秘書長嚴奇均、擔任新營青商會社區發展委員會主委的台南市議員李宗翰等會友，今到錦湖國小學送暖，捐贈都由會友樂捐募集，吳盈勳說，期待透過捐贈助學金，提供偏鄉學童課後輔導費用，鼓勵學生學習，明年將擴大與更多團體、學校合作，為大新營地區的孩童助學。

錦湖國小校長周志強說，新營青商會是第9年發起助學行動，除發紅包讓學生過年，也捐贈營養午餐物資、教育儲蓄戶急難救助金等，讓偏鄉學童安心學習。

有8位清寒優秀的學生獲頒獎學金各1200元，新營青商會另捐贈89400元的校務發展基金，還有營養午餐所需的白米、環保餐具，豆花及豆漿等點心品嘗。

錦湖學童也以木箱鼓、烏克麗麗及英語讀者劇場表演，回報新營青商會的捐助，贏得熱烈掌聲。

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