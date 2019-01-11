斗南道路改善卻不做排水溝 議員爆氣要求停工

2019-01-11 18:02

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林縣政府執行「斗南鎮景觀大道門戶計畫工程」，卻只施作路面，未依設計圖施作新排水溝，引發沿路住戶及商家反彈，雲林縣議員蔡東富今天邀集縣府及管線各相關單位現勘，要求停工。

總經費2350萬元的斗南鎮景觀大道門戶計畫工程，原定2月4日完工，但住戶發現，工程只進行路面改善，未設施新的地下排水溝，加上路段位在易積水地區，引發爭議，蔡東富今天邀集縣府工務處、台電、中華電信、欣雲瓦斯等管線單位人員現勘。

蔡東富說，去年10月施工以來，路面差很大，危害機車騎士行駛，台1線斗南大業路口處髒亂不堪，要求縣府管控施工品質。

蔡東富批評，工程設計就是要解決路段淹水問題，結果工程單位只改善路面，不做地下排水溝道，他無法接受，要求縣府停工，今天復勘後，若未新設排水溝就不准復工。

雲林縣府養護工程科長徐瑞甫指出，受限當地舊排水系統已沒有功能，工程施作範圍是從台1線斗南大業路到大同路口，全長約1.6公里，施作內容包括部份電線下地、新設水溝、路面改善等等。

徐瑞甫說，因為工程經費不足，加上部份用地屬公路總局，又涉及地下管路問題，才會變更設計，先就路面部份改善，現階段已停工中，通盤檢討後再行復工。

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