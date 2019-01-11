高雄百貨龍頭首度與LINE合作 春節福袋抽66萬元汽車

2019-01-11 21:24

〔記者洪定宏、王榮祥／高雄報導〕高雄百貨龍頭--漢神百貨及漢神巨蛋購物廣場（以下簡稱「漢神兩館」），首度與高人氣的LINE公司合賣春節福袋，消費者無須排隊，可直接在「LINE酷券」平台預購，再到「漢神兩館」兌領福袋，內有抽獎券及商品禮券，於2月5日大年初一抽獎，最大獎為價值約66萬元的汽車。

LINE與一卡通公司去年合作推出「LINE Pay一卡通」，搶占電子支付市場，衝出逾90萬的客戶數，引發消費市場高度矚目，因此「漢神兩館」順勢跟進，與LINE公司合賣春節福袋，希望將福袋數的銷售量，從4000衝破5000，締造嶄新業績。

「漢神兩館」指出，漢神百貨推出的是「金豬鴻福好運袋」、漢神巨蛋為「金好豬福氣袋」，消費者從1月17日至2月4日，可在「LINE酷券」平台預購，再分別到漢神百貨或漢神巨蛋兌領福袋。

「漢神兩館」強調，福袋內有抽獎券及商品禮券，於2月5日大年初一抽獎，最大獎為價值約66萬元的汽車，也就是漢神百貨跟漢神巨蛋，各自送出一部汽車，其他獎項包括五星級飯店住宿券、知名家電、餐券、名店包及手機等等。

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