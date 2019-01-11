筏子溪景觀營造 李鴻源讚：前瞻預算難得用在刀口上

2019-01-11 17:23

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市政府爭取前瞻預算1億3000多萬元，展開筏子溪從車路巷橋至永安橋間的景觀環境營造，其中包括礫間淨化場的興建、攔河堰工程及兩橋間兩岸景觀的營造，預計明年4月底完工。台中市水利局今天邀請水利專家、前內政部長李鴻源現地勘查，他稱讚做法及觀念先進，認為是前瞻預算中難得有用到刀口上的工程。

水利局規劃在車路巷橋至永安橋間的筏子溪營造河岸景觀，向中央爭取到前瞻預算1億3000多萬，計劃在溪旁空地興建礫間淨化場，將林厝大排的水引到淨化場處理，再流放筏子溪，每天可處理5500噸污水，還要打造生態池及濕地等等。

溪中原有的攔河堰也將拆除，往上游移460公尺，水利局說說，原有的攔河堰上下游落差大，為維持一樣的取水能量，因此往上游移，做一個比較低矮的攔河堰，落差只有90公分。

而車路巷橋至永安橋間的景觀環境全長73公尺，水利局規劃將10米寬水防道路縮減成6米，騰出4米做自行車道、人行道及綠帶植栽，形成綠色隧道。

李鴻源聽取簡報後，稱讚這是前瞻計劃預算很難得看到用在刀口上，觀念及做法也滿先進的，用生態方法來處理生活污水，把生活污水變成景觀用水，景觀用水也能將生態恢復，成為濕地生態公園，與環境教育結合，同時把醜醜的攔河堰重新處理，落差不要大，但防洪、防汛功能必須做好，達到一舉多得之效。

但李鴻源也提醒，有一個考驗就是汛期，不過，相信水利人員都有經驗，沒有問題。

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