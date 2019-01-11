藍營縣市「卡風電」 業者：台灣政治風險太高

2019-01-11 18:30

〔記者黃旭磊／高雄報導〕2019離岸風場海域規畫與使用管理論壇今天（11日）在中山大學海洋科學院舉行，台電、比利時商楊德諾（Jan De Nul）、台船等數十名業界人士主導彰濱風場離岸規劃，與中山大副校長黃義佑、行政院海洋委員會綜合規劃處長沈建中會商，有業者認為，台灣政治風險太高，不利長期投資。

台灣海洋重工總經理柯宗廷兼任中山大海工系兼任助理教授，他受訪時說，美國討論設置風電16年，因政策反覆，導致外資抽手，固需考量民眾權益及生態影響，政治風險卻是致命傷。

彰化縣長王惠美拒簽核電業籌備許可的複審同意函，導致哥本哈根基礎建設基金（CIP）等風力發電業者無法與台電簽訂購售電合約（PPA），而台中市長盧秀燕喊出廢除捷運山手線，高雄市長韓國瑜可能停建輕軌二階段，政策反覆讓業界憂心。

業界呼籲，台灣海峽擁有全球最適風電場域，王縣長可能短時間內難以決定，盼在公共空間、海域使用及未來發展上，從國家長遠發展角度出發考量。

業界指出，離岸風電是蔡政府非核家園政策重點，為此，營建署海岸管理審議會趕在縣市長就職前，去年12月21日一口氣通過彰化地區7案離岸風力發電計畫，未料，王惠美於25日就任，3天後拒簽籌備許可複審同意函，導致業界無法與台電簽訂PPA合約，續用一度電5.8元「優惠收購價」（躉購費率）。

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