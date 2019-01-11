基隆港去年旅客人次破106萬 國際郵輪貢獻最多

2019-01-11 17:22

〔記者陳宜加／台北報導〕基隆港客運量激增，去年國際加國內旅客突破106萬人次，刷新歷史紀錄，又以郵輪貢獻最多。台灣港務公司表示，將強化行銷、改善硬體設施，爭取更多客源；國內航線部分，熱門布袋─馬公航線3月起將有新客船「雲豹輪」加入營運。

港務公司表示，基隆港去年度旅客數達106萬人次，刷新歷史紀錄，又以國際郵輪貢獻最多，由106年近83萬人次增為94萬，成長達13％，也高於亞洲平均值，主因在於公主遊輪、麗星郵輪等大型業者的加碼布局。

母港航線部分，公主遊輪「盛世公主號」多數航次載客超過4000人、載客率達9成、甚至滿載；麗星郵輪則安排旗下最大「處女星號」至基隆港經營日、韓航線；2大業者也不約而同推出多母港航線，包括基隆─馬尼拉─石垣島、橫濱─名古屋─大阪─沖繩─基隆。

今年預計首航的郵輪有4艘，包括3月雲頂探索夢號、4月歌詩達威尼斯號、7月雲頂世界夢、9月拉彼魯茲。

兩岸渡輪也穩定成長，中遠之星基隆─台州、廈門航線，從前年2.9萬人次增為去年3.6萬、成長約24％；且過去兩岸渡輪以中客來台為主，去年開始增加不少台灣旅客前往中國，占比3分之2，旅遊型態產生質變。

國內航線今年也有新亮點，嘉義布袋往返澎湖馬公一向是熱門航線，今年將有生力軍加入營運，百麗航運公司斥資5億元，新造船長50公尺、船噸899噸，載客數達550人的「雲豹輪」，預計3月交船，將成為該航線載客數最多的船舶，固定航線客船數也增為9艘。

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