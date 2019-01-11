「南郭官舍群」遭焚毀 民辦「頭七」慟籲縣府保護老建築

2019-01-11 17:03

〔記者林良哲／彰化報導〕彰化市「南郭郡守官舍群」2棟近百年歷史木造老屋，日前遭大火焚毀，在地民眾與民間團體成立「活化公有老屋行動小組」，除了展開連署，更在今天舉辦「頭七記者會」，以舞蹈等方式演繹老屋遭焚毀的過程，期盼彰化老屋的文化保存與消防安全問題能受到重視。

「活化公有老屋行動小組」由彰化縣鐵路村文化再生協會等團體發動，今天上午在火災現場前舉辦「頭七記者會」，彰化市出身的舞者許庭瑋、Instant42藝術空間負責人葉育君、自由藝術工作者黃詩穎等人進行舞蹈演繹，以人身表演被墨黑木炭抹上痕跡但無法重生，描述人們惋惜難過的心情。

彰化縣鐵路村文化再生協會理事長李佳龍說，南郭官舍群約於1920年到1922年間興建，迄今已近百年，為完整建築群，當中依官階職屬，文化價值極高，希望縣府能重視，立刻啟動文化資產審議程序，給予全區文化資產身分保障。

縣議員吳韋達說，希望縣府儘速盤點所有南郭官舍群，點撥移交給彰化縣文化局來管理維護，保護重要資產。

針對「活化公有老屋行動小組」的意見，文化局指出，對於南郭官舍群的歷史脈絡，各方說法不一，將委託專家學者進行全區文化資產價值評估，以釐清歷史價值，再來進行後續作業。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/