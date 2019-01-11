彰縣長換人校長遴選不算數 竹市府：尊重校園自主自治

2019-01-11 17:14

［記者洪美秀／新竹報導］針對彰化縣發生因縣長政黨輪替導致校長遴選結果可能要重選或無法上任情況，全國唯二仍採每年2次校長遴選作業的新竹市，市府教育處表示，依然會維持現況，每年有2次的校長遴選，最近已有7所國中、小學的校長陸續進行「續任同意」的評選，而今年7月也會有7名校長進行續任評選及1名校長任期屆滿要公開遴選。

市府教育處表示，竹市校長遴選機制向來透明公開，因尊重各校校長的遴選制度，有的學校是2月1日上任、有的是8月1日就任，因此遴選作業大多會在1月底前或7月底前完成，以今年現況來說，今年2月1日會有7名校長要參與「續任同意」評選，目前已陸續進行，會在1月底完成。

此外，根據統計，今年8月1日也會有7名校長續任及1名校長任期屆滿要辦理續任評選和公該遴選，市府尊重各校的情況，並沒有要變更遴選機制的做法，因此仍會維持每年2次校長遴選的情況，綜合各校狀況辦理。

教育處官員表示，過去確實有學校反映校長任期在2月1日上任與學年度開始都在8月1日的情況有抵觸，有建議將少數2月1日上任校長的任期延長，統一在7月底前辦理遴選，不過，市府仍尊重各校自主機制，並未強迫，到目前仍維持每年有2次校長遴選的情況。

教育處官員更強調，校長遴選不可能因縣市首長換人或政黨輪替而突然變更，教育處會尊重遴委會和校園自主自治，這才能教育工作不受政治干預，發揮應有的教育功能。

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