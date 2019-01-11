新北中和這裡居民供水困擾10餘年 問題總算解決

2019-01-11 17:09

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市中和區連城路139巷40餘戶民眾，長期以來因為水塔設在他人私地上，造成維修不易，經常面對漏水、停水之苦，水塔的新地主近期要拆除地面建物改建大樓，居民面臨斷水危機，經議員游輝宂向新北市府政府爭取補助8成經費、居民自籌2成費用，另行設新水管及水塔，總算解決供水問題。

中和區代理區長周慶珍說，連城路139巷屬於早期3層樓的老舊公寓，屋齡逾50年，原先自來水塔位於139巷54號後側私人空地，用馬達抽至水塔供住戶飲用，而水塔及抽水馬達放置處又分屬於不同所有人，因產權問題無法再使用，改為借用鄰居水錶造成諸多不便，為用水困難重重。

連城里長林仁凱說，當地居民因為管線老舊，飽受自來水供水及水管漏水之苦，許多住戶曾經一期要繳1萬多元水費，甚至有些沒有人住的空戶，每期也要交兩千多元水費，透過民代向自來水處反映也查不出原因，問題困擾著居民多年。

中和區公所工務課長陳奕揚說，若想要一勞永逸解決當地供水問題，唯有重新鋪設水管及架設水塔，但總經費達240餘萬元，住戶無力負擔，經游輝宂爭取市府補助8成，住戶平均每戶仍要負擔1萬餘元，大家難凝聚共識，經公所承辦人員、熱心住戶代表和里內人士從中協調，日前總算獲得圓滿結果，目前正在積極趕工中，最快1月下旬即可順利通水。

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