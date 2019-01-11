古早蒸汽火車頭「噗噗」 今開工修復

2019-01-11 16:51

〔記者洪瑞琴／台南報導〕存放於台南體育公園內的原台灣總督府C551、D512蒸汽機關車（火車頭），今（11）日舉辦開工儀式，接下來將進行為期1年的修復工作，南市文化資產管理處表示，針對車體零件進行更新及整修，重現1982年退役前夕的風華。

台南市文化資產管理處表示，1935年台灣總督府曾盛大舉辦「始政四十年紀念臺灣博覽會」，當時總督府鐵道部為考量旅客運輸需求，引進包含C551型號在內的日本最新型蒸汽機關車，這是台灣史上首次與當時的日本內地同步啟用最新型機關車，相當具有歷史及文化意義。

原台灣總督府D512蒸汽機關車，則屬台灣鐵路史上最大型的貨運機關車型號－D51型，牽引力為各型機關車之首，為當時運能最佳的貨物運輸主力，直至1970年代台灣鐵路全面電氣化才被取代。

台灣總督府鐵道部於戰後由國民政府改制為台灣鐵路管理局，並改2部車輛編碼C551為CT251、D512為DT652，2部機關車歷經日治、戰後時期，服役近半世紀直至1982年除役，並在1983年由台灣鐵路管理局贈給台南市政府，2015年市府將其審議為一般古物。

文資處表示，進行「原台灣總督府C551、D512蒸汽機關車修復調查研究計畫」，盤檢其保存現況、零組件更佚或損壞狀況等，例如釐清原台灣總督府C551（台鐵編碼CT251）現所掛車牌為CT259，是退役後誤植等資訊。

文資處表示，今年啟動2部蒸汽機關車修復，修復過程也將進行影像拍攝與文字記錄，詳實記錄古物修復過程，未來重現其1982年退役前夕風華，蒸汽機關車「本尊」風釆。

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