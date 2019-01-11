人生不留下遺憾！癌末男與伴侶 安寧病房感人完婚

2019-01-11 16:50

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕「不留下遺憾！」阿美族原住民王金泉中年時認識同族的黃月花，2人相知相惜20年，不料，王金泉去年被診斷出肝癌，今年住進羅東博愛醫院安寧病房，他仍決定在所剩不多的日子與黃月花完婚，昨天在醫療團隊的協助下，王金泉繫著氧氣鼻管完成結婚儀式，大聲對著另一半黃月花說出「我願意」，感人畫面讓醫療團隊紅了眼眶。

66歲王金泉在40歲時，遇到生命中的另一半、現年63歲的黃月花，2人未婚但住在一起，相知相惜20多年，不料，去年7月，王金泉在羅東博愛醫院確診罹患肝癌，癌細胞還迅速轉移到肺和其他器官，健康每況愈下。

今年1月初在醫療團隊的建議下，家屬決定將他轉入安寧病房，不再積極治療，降低王金泉身體的痛苦，同時讓他享有生命最後的尊嚴。

但王金泉與黃月花結為連理的夢想還未完成，眼見王金泉病情惡化，可能隨時會離開，黃月花昨天鼓起勇氣，決定在另一半生命的尾聲，創造兩人之間最美好的回憶，與王金泉在安寧病房完婚。

醫療團隊接獲這項「超級任務」後，立刻總動員準備，在短短一個上午，為銀髮新娘梳化換裝，並聯繫家屬、布置場地。

穿上帥氣西裝的王金泉與披上雪白嫁裳的黃月花，在醫療團隊與親友一人一束鮮花的迎接下，步入安寧病房附設的小教堂，在牧師面前點頭交換戒指，阿美族是母系社會，王金泉即使繫著氧氣鼻管，幾乎無力說話了，仍大喊「我願意」，黃月花則打趣地說，「這一次的婚事由我做主！」讓一旁的醫療人員動容。

「絕對不留下遺憾！」黃月花說，婚事延宕太久了，不管王金泉怎麼想，但她不想留下遺憾，太多的願望可能都完成不了，但婚事是最重要的，經過溝通後還好王金全最後答應她的求婚，完成未竟的夢想。

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